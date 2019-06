Brambilla pre Atalanta-Torino: “Sarà un match equilibrato, il Toro giocherà in contropiede”

Il tecnico lombardo analizza il Toro così: “Sono arrivati in finale di Coppa Italia e nelle ultime stagioni hanno sempre risposto presente fino alla fine. Conosciamo abbastanza bene i nostri avversari avendoli affrontati già quattro volte negli ultimi dodici mesi”. Sul match Brambilla si esprime così: “Mi attendo una partita molto equilibrata, sulla falsariga di quanto già andato in scena nell’arco di quest’ultima annata”. L’Atalanta si presenta tonica alla sfida: “Noi abbiamo qualità e fiducia, pertanto dovremo giocare come sempre, cercando di imporre il nostro gioco mettendo in mostra le nostre qualità individuali all’interno di un collettivo organizzato” D’altro canto Brambilla si aspetta un Toro più attendista: “Difenderà forte e ripartirà in contropiede”. All’allenatore, infine, viene anche chiesto se avrebbe preferito affrontare la Fiorentina piuttosto che il Toro in questa delicata gara secca: “Abbiamo visto il quarto di finale e credo che a noi non cambi nulla. Si tratta pur sempre di due squadre forti”.