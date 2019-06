Comi a Malta per la chiusura della stagione della locale Torino Academy

Si è conclusa la trasferta maltese del Direttore Generale del Torino, Antonio Comi, e del direttore delle Torino Academy, Teodoro Coppola, presenti sull’isola per l’evento di chiusura della stagione del Kirkop United FC, una delle tre società straniere associate alla Torino Academy.

TORINO E KIRKOP UNITED – Il DG ha voluto incontrare una delegazione di tecnici, responsabili e tesserati proprio in casa loro, in un evento che ha visto la partecipazione del Ministro della Cultura, un rappresentante del Ministero dello Sport e vari rappresentanti della federcalcio maltese. Un’occasione per tirare le somme di quanto fatto nel primo anno di affiliazione, che ha visto la squadra maltese ottenere buoni risultati in ambito giovanile, confermando anche in ambienti granata la bontà del progetto.

IL MINISTRO – La delegazione granata ha anche incassato la piena disponibilità del Ministro della Cultura, Owen Bonnici, che nel suo intervento ha promesso piena collaborazione a Torino FC e Torino Academy per l’organizzazione di futuri eventi a Malta. Bonnici ha speso parole di elogio per il Kirkop United FC e la Torino Academy per il livello che sono riusciti a raggiungere e per riuscire a rappresentare Malta con un club così importante come il Torino.

MUNDIALITO – Il Toro infatti ha in mente di organizzare eventi sull’isola. E’ già stato annunciato, per bocca di Comi, lo svolgimento proprio a Malta, tra novembre e dicembre, della prossima edizione del Mundialito, torneo riservato alle Academy granata nazionali ed estere: la scorsa edizione venne disputata a Quattordio (Alessandria), e vide la partecipazione di 20 squadre giovanili maschili e femminili.