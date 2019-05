Primavera, la probabile formazione del Torino: si va verso l’undici titolare

La Primavera del Torino si appresta ad affrontare l’ultima partita di campionato sul campo del Cagliari e lo farà senza il proprio gioiellino, Vincenzo Millico. L’importanza del match, però, è tale che viene da aspettarsi una formazione tipo contro i sardi, perché in caso di vittoria i granata sarebbero quantomeno certi del quarto posto.

UNICO DUBBIO – Coppitelli, quindi, schiererà la formazione tipo al campo sportivo di Sa Ruina e, per ora, l’unico dubbio sembra essere il ruolo di Kone. Le opzioni sono, ovviamente, o mezzala o esterno offensivo. Nel primo caso perderebbe il posto uno tra Onisa, De Angelis e Isacco e davanti giocherebbe Petrungaro; nel secondo prenderebbe il posto proprio dell’esterno ex Roma. A completare il pacchetto offensivo ci saranno Belkheir, che con il Sassuolo ha fatto vedere segnali incoraggianti di crescita, e Rauti. In difesa, invece, lo stakanovista Gilli agirà sulla destra e a sinistra ci sarà Michelotti, mentre il duo di centrali dovrebbe essere composto da capitan Ferigra e Singo.

LA PROBABILE FORMAZIONE

TORINO (4-3-3): Gemello; Gilli, Ferigra, Singo, Michelotti; Onisa, Isacco, De Angelis; Belkheir, Rauti, Kone (Petrungaro).