Primavera, le date dei playoff: gara secca a Sassuolo il 6 o 7 giugno

Sono state ufficializzate le gare dei playoff e delle finali scudetto Primavera. A differenza dello scorso anno, si giocherà in gara secca a Sassuolo: al termine dei novanta minuti, in caso di parità, passerà il turno la meglio classificata. In questo momento il Torino (quarto) dovrebbe vedersela con la Fiorentina (quinta), ma per conoscere la classifica definitiva e gli accoppiamenti bisogna attendere ancora l’ultima giornata di campionato. I granata saranno in campo a Cagliari e con i tre punti si garantirebbero il vantaggio di scendere in campo come squadra meglio classificata. Di seguito le date delle gare:

Gara 1 del Primo Turno – giovedì 6 giugno 2019 ore 18.30 a Sassuolo

Gara 2 del Primo Turno – venerdì 7 giugno 2019 ore 18.30 a Sassuolo

Semifinale A – lunedì 10 giugno 2019 ore 20.45 a Parma

Semifinale B – martedì 11 giugno 2019 ore 18.00 a Sassuolo

Finale – venerdì 14 giugno 2019 ore 20.45 a Parma