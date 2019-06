Primavera, Torino-Fiorentina 2-2: cuore e Millico, granata in semifinale!

–

nostro inviato a Sassuolo

Avanti il Toro, il sogno del decimo Scudetto Primavera può continuare. Allo stadio “Ricci” di Sassuolo è 2-2, risultato che premia i granata in virtù del miglior piazzamento in campionato (quarto il Toro, quinta la Fiorentina). SArà semifinale contro l’Atalanta, lunedì 10 giugno a Parma. E’ decisiva una doppietta di Millico: Vincenzo si conferma l’uomo dei sogni granata. Ma che tensione, per i granata, fino all’ultimo minuto.

Coppitelli conferma l’undici che si è espresso alla grande in casa dell’Inter, nella miglior partita dell’ultimo periodo. Gilli out per un acciacco alla caviglia: i terzini sono Singo e Michelotti. Vincenzo Millico guida l’attacco granata, insieme a Nicola Rauti e Mohamed Belkheir. Nella Fiorentina ecco Dusan Vlahovic, giustiziere del Toro nella finale di Coppa Italia dello scorso aprile. E sono proprio le due stelline a griffare un primo tempo intenso e divertente. Dopo un avvio di marca granata (ottima occasione non sfruttata da Rauti), ecco il gol “alla Millico”: minuto 15, Vincenzo ha una palla buona sul destro a rientrare e batte Ghidotti sul secondo palo. Ma la Fiorentina non ci sta: la reazione è perentoria e al 21′ Vlahovic aggancia in area, sfugge alla guardia di Michelotti e beffa Gemello con il sinistro.

A questo punto il Torino commette l’errore di rintanarsi nella propria metà campo, con troppa confidenza nel fatto che il pareggio basti per passare in semifinale. La Fiorentina fa la partita e i granata si chiudono con undici uomini dietro la linea della palla. Al 34′ cross dalla sinistra di Ferrarini: palla rasoterra, la difesa granata è distratta e Vlahovic si avventa sul pallone ma in allungo mette fuori. Però i viola poi trovano l’episodio che ribalta la partita. Al 38′, dopo un corner, la palla arriva in area sul sinistro di Beloko. Il centrocampista viola fa partire un tiro smozzicato che incoccia varie gambe, per ultima probabilmente quella di Vlahovic. E la carambola manda la palla lentamente in porta con Gemello fuori causa. 1-2 Fiorentina e qualificazione che torna dalla parte di Firenze: prima dell’intervallo c’è spazio per un rigore reclamato dai viola (D’Ascanio di Ancona però concede solo punizione dal limite).

Nella ripresa il Toro parte a spron battuto, alla ricerca del gol qualificazione. Millico e compagni chiudono i viola nella propria trequarti campo e macinano una notevole mole di gioco, ma non riescono a mettere l’uomo davanti alla porta: ci prova Millico con una grande trivela, ma Rauti manca per un soffio l’appuntamento col gol. Il forcing Toro inevitabilmente finisce per prestare il fianco alle ripartenze viola, con ancora Vlahovic a fare la parte del leone. L’attaccante serbo al 20′ fa un gran numero e lascia partire un bellissimo destro a giro: vola Gemello a deviare in corner, e la sua è una grande risposta. Applausi al “Ricci”, anche un minuto dopo: si rinnova il duello Vlahovic-Gemello, ancora il portiere granata si salva. Dall’altra parte grande iniziativa di Rauti: Petrungaro è solo davanti al portiere ma cicca clamorosamente il controllo. Coppitelli cambia: fuori Isacco e Belkheir, dentro De Angelis e Petrungaro: l’undici granata è tutto sbilanciato in avanti.

Alla mezzora però c’è il pareggio Toro. Che arriva ancora da Vincenzo Millico: il numero 11 gestisce un pallone sulla sinistra, scambia con Kone che gli restituisce un gran pallone con uno scavetto dentro l’area di rigore. Controllo di petto e destro di prima intenzione a far secco Ghidotti: sono 28 in stagione, il gran gol riporta la semifinale nelle mani dei granata. La partita, sfortunatamente per Coppitelli, non è ancora finita: nell’ultimo quarto d’ora la Fiorentina prova a riversarsi in avanti. In difesa per il Toro ora c’è Potop, che prende il posto di un dolorante Sportelli: ottimo l’ingresso in campo del canterano granata, che si rivela provvidenziale in un paio di circostanze. Nel finale la tensione è palpabile, la Fiorentina ci prova fino all’ultimo respiro con alcune mischie in area, ma il Torino non si fa beffare. E vola in semifinale: prossimo ostacolo, l’Atalanta.