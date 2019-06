Primavera, Torino-Fiorentina si gioca anche sul costo delle squadre: che differenza tra i due club

Ancora una volta, la Primavera granata si prepara ad affrontare la Fiorentina. L’appuntamento per il match che vale un pezzo importante di stagione è per giovedì alle 18.30 a Sassuolo, quando viola e granata si incroceranno nel primo turno dei playoff. Sarà il sesto confronto stagionale tra Torino e Fiorentina: il bilancio è di una vittoria granata (all’andata in campionato a Firenze) contro quattro vittorie viola (al ritorno in campionato al Filadelfia, nelle due finali di Coppa Italia e agli ottavi della Viareggio Cup). Nella marcia di avvicinamento al match, è interessante misurare il confronto anche dal punto di vista economico, verificando quanto le rispettive società hanno speso per allestire le rispettive squadre.

PRIMAVERA – Stando a quanto riportato nell’ultimo bilancio del Toro, i granata spendono una cifra che si attesta tra i tre ed i quattro milioni di euro, ripartiti per tutto il settore giovanile. Tale cifra è in realtà contenuta se messa a confronto con quanto investono altre società, ma basta per costruire un vivaio folto con squadre che spesso combattono ai massimi livelli nazionali. Ciò però è la prova della grande attenzione che il Torino mette nel settore giovanile e della competenza di chi lo guida, ed i risultati delle sue formazioni ne sono la dimostrazione. Durante la gestione Bava gli esborsi più cari per un cartellino sono stati quelli per Adopo (costato 170mila euro dal Torcy), Ferigra e De Luca (150mila euro a testa: sono stati prelevati rispettivamente dalla Fiorentina nell’ambito dell’affare Benassi e dal Sudtirol).

LE CIFRE – Basti pensare che il prossimo avversario dei granata, la Fiorentina – stando a quanto recita il bilancio viola, come riporta Viola News – ha speso oltre 11 milioni di euro per allestire solo la formazione allenata da Bigica, di cui due solo per prendere Montiel dal Maiorca; ne sono “bastati” 1,95 per prelevare Vlahovic dal Partizan Belgrado. Due squadre che sono a quota un trofeo vinto a testa in quest’anno (per la Fiorentina si tratta della Coppa Italia, conquistata tra l’altro ai danni del Toro, per i granata c’è la vittoria in Supercoppa). Dimostrazione che non è sempre vero che chi spende di più rende meglio: lo abbiamo visto in Serie A, e lo stesso vale anche per la Primavera.