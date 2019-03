Nostalgia di Torino per Joe Hart, che ha approfittato della pausa per le Nazionali per visitare la città della Mole, in cui ha vissuto nella stagione 2016/2017. Il portiere inglese fu accolto con grande entusiasmo al suo sbarco a Torino, quando arrivò il 30 agosto 2016 in prestito secco dal Manchester City: la stagione con Mihajlovic in panchina è trascorsa con diverse belle parate, qualche errore e tantissime reti subite (66 in 38 partite, la quarta peggior difesa alla fine del campionato). Di certo però Joe ha lasciato un bel ricordo in tutti i tifosi granata per il suo grande coinvolgimento emotivo e il suo immedesimarsi con la realtà granata. E infatti ha accompagnato la sua foto da piazza san Carlo con la scritta: “Dovete venire qui”, seguito dall’hashtag #ForzaToro. Sotto il post, sono tantissimi i tifosi granata che lo hanno salutato con calore, e c’è anche chi scrive: “Torna a Torino”.