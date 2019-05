Armando Izzo in visita ai bambini del centro Paideia

Il difensore del Torino Armando Izzo, ha fatto visita questo pomeriggio ai bambini e alle famiglie del Centro Paideia, lo spazio di Fondazione Paideia in via Moncalvo 1 a Torino che offre attività di assistenza per famiglie con bambini con disabilità, attività sportive, corsi e laboratori aperti a tutti.

La Fondazione Paideia onlus opera, dal 1993, per offrire sostegno a bambini e famiglie che si trovano in situazione di difficoltà; lo scorso anno ha inaugurato il Centro Paideia, uno spazio per tutti, dove è possibile praticare attività sportive, corsi e laboratori pensati per bambini, adulti, neomamme e neopapà.