Bak Budapest, torneo in memoria di Egri Erbstein: presente Antonio Comi

Il Bak Budapest ha organizzato lo scorso fine settimana un torneo internazionale riservato a squadre dilettantistiche. L’obiettivo? Onorare la memoria di Ernest Egri Erbstein, artefice insieme a Ferruccio Novo della costruzione del Grande Torino. Il Bak, Budapesti Atlétikai Klub, è stata la società in cui il tecnico mosse i primi passi da calciatore. Come riportato dal sito ufficiale del Toro, all’evento hanno preso parte le signore Marta e Susanna, figlie di Erbstein. In rappresentanza del Torino c’era invece Antonio Comi, presente con una maglia celebrativa con il numero 12 per celebrare il Grande Torino, cioè Egri Erbstein più undici fuoriclasse. Vincitrice del torneo è stata una squadra inglese, il Corinthian-Casuals Football Club di Londra.