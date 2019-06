L’auto attrezzata per il giovane Christian: la corsa di solidarietà è all’ultimo miglio

E’ all’ultimo miglio la corsa di solidarietà che ha unito tanti tifosi del Torino; mancano poche migliaia di euro per permettere al giovane tifoso granata Christian di raggiungere l’obiettivo prefissato dalla famiglia, ovvero l’acquisizione di un’auto attrezzata per permettere a lui e alla sua famiglia di muoversi con più facilità.

La storia di Christian e della mamma Erminia l’avevamo già raccontata tempo addietro su queste colonne; giovane tifoso del Toro di appena 23 anni, Cristian è tetraplegico, ipovedente e costretto su una carrozzina ma ha una grande voglia di vivere. Ha bisogno di essere sorretto e trasportato, vive in una casa nelle campagne di Quattordio (AL), sede del torneo “Mamma Cairo”. “Viviamo in una casa isolata e per permettere a Christian di uscire di casa serve caricarlo in macchina con tutta la carrozzina. Io ho una Seicento molto vecchia e quasi settant’anni, ho problemi alla schiena. Ci servirebbe una macchina attrezzata“, spiega la mamma, Erminia. “Abbiamo finalmente trovato la vettura per Christian e manca veramente poco al raggiungimento della cifra necessaria per portarla a casa, perciò vi chiedo ancora un veramente piccolo sforzo per portare a termine questo grande progetto per Christian, iniziato ormai quasi due anni fa… Christian abbraccia tutti i tifosi Granata (e non…) per l’affetto e la vicinanza dimostrata in tutto questo tempo e spera di potervi salutare al più presto a bordo della nuova vettura“.

A questo link è possibile contribuire alla raccolta fondi; ogni contributo può essere importante per dimostrare ancora una volta l’unione del mondo granata quando si tratta di agire per una buona causa.