Corriere Torino: “Belotti, settebellezze”

Su 15 reti segnate in campionato, 7 sono state determinanti. Solo Cristiano Ronaldo ha fatto come lui, 7 volte una sua rete ha deciso una gara del campionato di serie A che si è appena concluso. Gli altri tutti dietro, compreso il capocannoniere Quagliarella, con sei gol da tre punti come i napoletani Milik e Mertens e Piatek prima genoano e poi milanista. Ora il Gallo punta alla Nazionale: dopo 9 mesi il CT Roberto Mancini ha deciso di richiamarlo e l’8 giugno nel match contro la Grecia proverà a trovare spazio. Questo l’approfondimento fatto questa mattina sul Corriere Torino. Maggiori dettagli nell’edizione odierna del giornale in edicola.