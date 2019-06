Corriere Torino: “Lukic, profumo d’Europa”

“La Serbia affida i suoi sogni al mediano rivelazione del Torino“, scrive il dorso torinese del CorSera. Lukic infatti è impegnato nell’Europeo Under 21 con la sua nazionale, ed ha già all’attivo 8 presenze in Nazionale maggiore. E’ pronto a prendere in mano il centrocampo serbo, forte della crescita messa in mostra durante l’anno in maglia granata, già dalla partita di oggi: alle 18.30 c’è Serbia-Austria, primo match del Girone B.

Spazio poi alla Juniores Femminile, qualificata alla finale scudetto in programma domenica 23 giugno, ed alle Universiadi, che vedono impegnati due giocatori di proprietà del Toro come Cucchietti e Giraudo.

