Corriere Torino: “Moretti , stop & go”. E con Petrachi…

Il Corriere di Torino dedica una pagina ad Emiliano Moretti, che domenica disputerà la sua ultima partita da calciatore. IL difensore ha salutato davanti a tutta la squadra e si prepara ad un futuro da dirigente in granata. Non sono mancati gli elogi del presidente Cairo: “Da Emiliano una lezione di vita, ritirarsi quando sei al top”. Non manca nemmeno un retroscena su Giancluca Petrachi, ieri assente alla conferenza stampa del difensore: ha salutato Moretti telefonicamente.