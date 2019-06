Corriere Torino: “Un Sirigu europeo”

Quest’oggi il Corriere Torino riporta le parole di Sirigu a RaiSport alla vigilia del match con la Grecia: “Il risultato di quest’anno è soddisfacente, ma conta di più il programma, che è chiaro: portare stabilmente il Toro fra le prime quattro, cinque squadre del campionato. La delusione per on essersi qualificati in Europa c’è stata, un po’, è innegabile. Fare una corsa simile, da applausi, e restare fuori dall’Europa League lascia un po’ di amarezza, anche perché con 63 punti negli ultimi 15 anni si è sempre andati in Europa, a volte persino in Champions League”. Poi parla anche della Nazionale: “Non ho mai nascosto il mio piacere di giocare anche in azzurro, ma è comunque diverso: non è un problema di gerarchie, perché non c’è una vera gerarchia e questo ci tiene tutti sereni e ci fa dare ogni volta qualcosa in più. Qui non è tanto un problema di carriera personale quanto un percorso per far tornare l’Italia ai livelli del passato, per me è più importante dare un contributo in questo senso. E arrivare agli Europei 2020 per poi fare bene”.

Ulteriori informazioni nell’edizione odierna del quotidiano.