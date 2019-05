Gazzetta dello Sport: “Belotti l’attaccante più decisivo della A”

“Il popolo granata di adesso potrebbe sostenere che Belotti è meglio di Ronaldo”. La Gazzetta dello Sport spiega il perché: “C’è uno studio statistico in base al quale il Gallo è risultato in questa stagione l’attaccante più decisivo della serie A”, La Rosa continua: “Belotti e Ronaldo sono arrivati alla pari: sette a testa le partite nelle quali uno o più gol firmati da loro hanno determinato il successo di Toro o Juve. E per entrambi le reti in questione sono state dieci. Il sito tedesco Transfermarkt, che ha stilato la graduatoria, assegna il primo posto al granata. In percentuale il capitano ha inciso di più nel cammino del Torino (16 vittorie in tutto)”. Leggi di più nell’edizione odierna del giornale.