Gazzetta dello Sport: “Gallo e Ciro, a Mancini ne servirà uno solo”

La rosea si concentra sulla sfida in attacco tra Belotti e Immobile, valida anche in ottica Nazionale: i due sono amici ma anche rivali. In Toro-Lazio le due storie si intrecciano.

Oggi ci sarà anche l’ultima gara di Moretti in granata, che dopo 6 anni in granata, e 21 tra i professionisti, lascia il calcio giocato. Il futuro è da dirigente del Toro, ma prima riceverà l’abbraccio dei tifosi che per lui riempiranno il Grande Torino. Infine i risultati della Berretti, che battendo il Sassuolo per 4-1 stacca il pass per la finale Scudetto.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano.