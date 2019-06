Gazzetta dello Sport: “Millico colpisce ancora”

Pagina della Gazzetta dello Sport oggi dedicata alla Primavera granata allenata da Federico Coppitelli. Ieri, a Sassuolo, una doppietta di un Millico ha permesso ai granata di qualificarsi alle semifinali scudetto. Alla Fiorentina di Bigica non basta la doppietta del suo centravanti Vlahovic: il 2-2 finale premia i granata grazie al miglior posizionamento in campionato, dove il Toro ha chiuso al quarto posto, rispetto al quinto dei viola. Dopo il trionfo in Supercoppa di febbraio e la finale di aprile in Coppa Italia (persa proprio contro la Fiorentina), questa semifinale è una sorta di ciliegina posta su un’annata straordinaria per il settore giovanile del Toro. Ora la squadra di Coppitelli dovrà sfidare lunedì 10 alle 20:45 l’Atalanta al Tardini di Parma: la vincitrice andrà direttamente alle finali scudetto.

