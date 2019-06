Gazzetta dello Sport: “Modello Toro. Talenti, allenatori e dirigenti: come cresce la scuola granata”

Quest’oggi la Gazzetta dello Sport traccia un bilancio sulla stagione appena conclusa delle giovanili del Torino: due sono i titoli conquistati (Supercoppa Primavera e Scudetto Berretti), poi una finale persa della Primavera in Coppa Italia contro la Fiorentina e una semifinale persa ai tempi supplementari contro l’Atalanta valida per lo scudetto Primavera. La Primavera del Torino quest’anno ha messo in mostra diversi giovani talenti: su tutti Vincenzo Millico, il bomber dei granata che in questa stagione, oltre all’esordio in Serie A, ha segnato 29 reti nel campionato primavera. Al suo fianco è esploso anche Nicola Rauti, segnando 22 gol. Poi Kone, Ferigra e Gemello hanno dimostrato parecchio potenziale. Il tutto è avvenuto sotto la guida del tecnico Federico Coppitelli, uno degli allenatori più emergenti in Italia.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del giornale.