La Stampa: “Il Toro progetta l’U23”

La società granata a luglio scioglierà le riserve sulla seconda squadra, impostata sul modello modello Juve e con il Robaldo come quartier generale della cittadella giovanile. E’ quanto riporta il principale quotidiano torinese nelle sue pagine sportive.

Il Toro, che sta ragionando da tempo sulle prossime mosse, sarà uno degli invitati più attenti al prossimo tavolo federale in programma tra giugno e luglio – scrive La Stampa – nel quale dovranno essere discusse le nuove proposte riguardanti il progetto delle seconde squadre. L’obiettivo dei granata è allestire una squadra in tempi brevi, anche perché il gruppo virtuale già esiste – si legge – e potrebbe contare su circa 23-24 elementi. Sulla carta sarebbe pure competitivo, anche se non dovesse disporre di Millico, che dal prossimo luglio si aggregherà stabilmente in prima squadra.

Spazio poi alla Primavera, che sfiderà fra 3 giorni la Fiorentina, nella sfida che vale i semifinali playoff. Partita non semplice, in quello che sarà il sesto confronto tra le due squadre.

