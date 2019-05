La Stampa, Mancini: “Chiamerò Belotti. Zaza? Mi piace, ma se non gioca…”

Con il campionato sempre più vicino all’epilogo decisivo, è sempre più tempo di Nazionale. La “nuova” Italia di Roberto Mancini ha ormai aperto un nuovo ciclo: a distanza da quasi un anno dalla prima volta (il 28 maggio 2018 l’esordio da CT azzurro) è già tempo delle due gare contro Grecia e Bosnia, le due avversarie più difficili sulla via dell’Europeo.

Conferme e novità per l’ex allenatore dell’Inter, che ha parlato così ai microfoni de La Stampa in merito al probabile ritorno in azzurro di Andrea Belotti: “Ha fatto una buona seconda parte di campionato. Lo chiamerò. Noi facciamo un certo tipo di gioco e abbiamo bisogno di un certo tipo di giocatori. Lui ha altre qualità, ma se fa gol… Abbiamo già deciso tutto, i dubbi sono sugli attaccanti. Pavoletti ha caratteristiche uniche, Quagliarella ha fatto un gran campionato, poi Immobile, Lasagna. Per gli Europei dovrò scegliere tre centravanti, non cinque. C’è anche Zaza, a me piace molto ma se gioca poco non posso chiamarlo”.