La Stampa: “Quagliarella o Belotti, i dubbi di Mancini”

“L’Italia anti-Grecia avrà la forza d’urto di Quagliarella nel mezzo, tra Bernardeschi (a destra) e Chiesa (a sinistra). Oppure, fra i due esterni d’attacco, la freschezza di Belotti, di nuovo in gruppo dopo nove mesi e in rampa di lancio dopo sei giorni di lavoro a Coverciano”. Questa l’indiscrezione lanciata da La Stampa, a meno di 24 ore dal match valido per la qualificazione a Euro 2020 tra Grecia e Italia. Mancini dovrà sciogliere un importante dubbio in attacco: chi gioca tra Quagliarella e Belotti? L’attaccante della Samp al momento sembra essere leggermente avanti nelle preferenze del ct, ma Belotti potrebbe essere la sorpresa.

Poi ancora occhi puntati sulla Berretti, che ieri a Novarello ha vinto l’undicesimo scudetto di categoria. Maggiori dettagli sull’edizione odierna de La Stampa.