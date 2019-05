La Stampa: “Toro, i gol pagano. Belotti in Nazionale dopo nove mesi: “Non vedo l’ora”

Il Gallo Belotti dopo 9 mesi torna a vestire la maglia della Nazionale. Il CT Roberto Mancini infatti ha convocato il numero 9 granata per i due impegni dell’8 e dell’11 giugno rispettivamente contro Grecia e Bosnia-Erzegovina. Ora l’attaccante bergamasco vorrà puntare sicuramente all’Europeo: per conquistarsi uno dei tre o quattro posti da centravanti dovrà superare, ad oggi, la concorrenza di Kean, Immobile, Pavoletti, Quagliarella, Lasagna e Balotelli. Maggiori dettagli nell’edizione odierna del giornale in edicola.