Tuttosport: “Diritto all’Europa”

Settimo posto da mantenere in attesa dei pronunciamenti dell’UEFA sul Milan per il Torino, impegnato oggi contro la Lazio. Il quotidiano sportivo torinese riporta le parole del tecnico in proposito: “Se l’UEFA punisce qualcuno, il 7° posto certificherebbe una volta di più i nostri meriti. Vietato sbagliare”.

I risultati delle giovanili, con la Berretti che centra la finale Scudetto: le reti di Garetto, Moreo, Ibrahimi e Siniega contro il Sassuolo (battuto 4-1) portano i granata a giocarsi il titolo per la 5ª volta negli ultimi 7 anni. Sfida a Inter o Ascoli. Poi la Primavera, che con il pareggio di Cagliari per 2-2 è certa di incontrare la Fiorentina ai playoff.

