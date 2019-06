Tuttosport: “Doppio obiettivo per l’attacco, Cutrone o Caprari”

Il quotidiano sportivo torinese fotografa le trattative intavolate dal Torino per la prossima stagione: con Pereyra si scaldano Grujic e Krunic. L’argentino del Watford rimane l’obiettivo principale, ma occhio al bosniaco dell’Empoli e al serbo del Liverpool. Grujic in particolare, che nell’ultima stagione è stato all’Herta, piace per le sue qualità in interdizione.

In attacco, i granata sono decisi a regalare una spalla a capitan Belotti. Piace il rossonero Cutrone, ma si segue anche la pista blucerchiata che porterebbe a Caprari.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna di Tuttosport.