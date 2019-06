Tuttosport: “Il Milan continua a trattare con l’UEFA, per l’Europa non è finita”

Per l’Europa non è ancora finita. Secondo quanto raccolto da Tuttosport, il Milan starebbe infatti continuando a trattare con l’UEFA per unificare le sanzioni in arrivo e cercare di unificarle. E, per fare ciò, sarebbe disposto a perdere l’Europa League della prossima stagione.

Il quotidiano torinese si sofferma anche sul mercato, inevitabilmente condizionato dalla presenza o meno delle coppe. Nel frattempo, però, il Toro sta portando avanti diverse piste. Nel reparto avanzato sia Iago Falque che Zaza non sono sicuri della conferma. Tra i giocatori seguiti nel reparto avanzato ci sono Verdi, Kouame e Cutrone.

Spazio anche ad un’intervista a Ciccio Graziani, che ha parlato del Gallo Belotti: “Ho l’impressione che il club di Cairo non lo darà via, a meno di una proposta davvero indecente, ovvero a partire dai 60-70 milioni. Altrimenti non si siedono nemmeno a trattare. Ed il piazzamento europeo nella prossima stagione sarà un obiettivo ancor più concreto se ci saranno acquisti di livello”