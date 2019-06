Tuttosport: “Lucarelli scommette su Bogdan in granata, l’alternativa è Bani”

“Semplicemente Bogdan è un giocatore forte, che è già abituato a giocare con la difesa a tre. A Catania si è espresso ad alti livelli in questa posizione e a Livorno pure, soprattutto nella mia gestione. E’ un destro, ma si è adattato a giocare a sinistra molto in fretta. Se il Toro lo vuole è perché vede in lui le stesse prospettive che vedo io”. Parole di miele di Lucarelli per Bogdan che l’ha allenato sia al Catania che al Livorno. Il quotidiano sportivo afferma che il Toro ha già in mente l’alternativa, si tratterebbe di Mattia Bani: difensore centrale del Chievo già sondato l’anno scorso. Più dettagli nell’edizione odierna del giornale