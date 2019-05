Tuttosport: “Riecco Lyanco! Lo manda Sinisa (suo malgrado)”

Lyanco, dopo l’esperienza in prestito al Bologna di Sinisa Mihajlovic, a giugno farà senza dubbio ritorno al Toro. Del resto la formula del prestito secco con cui la società granata ha spedito sia Lyanco che Edera a Bologna non lascia spazio ad altre possibilità. Ieri, nella conferenza di fine anno, il direttore generale rossoblù Fenucci ha detto a riguardo: “Faremo un tentativo per trattenerlo, poiché Lyanco si è trovato bene a Bologna, ma rispetteremo la volontà del Torino”. Mihajlovic lo ha indicato come elemento imprescindibile a gennaio, e infatti non è un caso che abbia giocato da titolare 12 delle ultime 13 gare, saltando solo quella della squalifica post Toro.

