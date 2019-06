Tuttosport: “Ritorno di fiamma per Gagliardini, avanti tutta per Mario Rui”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Torino avrebbe sondato di nuovo il terreno per Gagliardini. “La trattativa per il mediano dell’Inter è destinata a scaldarsi in caso di cessione di uno tra Baselli e Meité”. Nel frattempo i granata si muovono anche negli altri reparti: “Avanti tutta per Mario Rui, il portoghese resta la prima scelta di Mazzarri per la fascia sinistra. L’alternativa è Laxalt, già seguito a più riprese dal Toro”. Per quanto riguarda l’attacco invece: “Sono percorse due strade, una conduce a Cutrone, l’altra porta a Caprari”.

Oltre al mercato, approfondimenti su Djidji e Ansaldi. Il primo sta cercando di tornare al top dopo l’operazione e spera di essere al massimo della condizione per l’inizio del ritiro di Bormio. Ansaldi non ha potuto prendere parte alla volata per l’Europa e ora pensa già alla prossima stagione. Tutti i dettagli nell’edizione odierna di Tuttosport.