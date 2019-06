Tuttosport: “Sì, il Toro è su Bogdan. E in attacco Kouamé”

Il mercato del Torino, secondo Tuttosport, si starebbe muovendo in più direzioni. Il presidente del Livorno, Spinelli, ha confermato l’interesse dei granata per Luka Bogdan, difensore centrale classe 1996 del Livorno. In attacco si continuano a valutare i profili di Simone Verdi ma anche Christian Kouamé e Gianluca Caprari. “Come partner di Belotti spunta adesso la punta ivoriana del Genoa. Verdi, si lavora per il prestito”.

Poi focus su Sirigu e Belotti. Il portiere azzurro “Ha conquistato tutti: senza i suoi miracoli, contro la Bosnia sarebbe stata un’altra storia. Per Donnarumma non sarà facile riprendersi la porta”. Per quanto riguarda Belotti, vengono riprese le sue dichiarazioni nel post-partita di Italia-Bosnia: “Mi taglierei le vacanze per il Toro in Europa”. Tutti i dettagli nell’edizione odierna di Tuttosport.