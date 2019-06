Tuttosport: “Toro, Gagliardini sì. Ma c’è il secco no all’Inter per Izzo”

Il Torino, scrive il quotidiano sportivo torinese, è in attesa della sentenza sul Milan, ed il presidente Cairo può accontentare Mazzarri per il centrocampista dell’Inter Gagliardini, però si oppone alla cessione dell’azzurro Izzo. Come a quelle di tutti gli altri big della rosa.

Tuttosport riporta di un assalto a Mario Rui, che potrà avvenire con più insistenza se il Toro dovesse sostituire il Milan in Europa; nel frattempo è stato blindato Aina, che ha firmato un contratto fino al 2023.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano.