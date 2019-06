Tuttosport: “Toro, intrigo Krunic”

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, i granata starebbero pensando a Rade Krunic per rinforzare il centrocampo di Walter Mazzarri. Anche Genoa, Cagliari e Parma sono interessate al giocatore bosniaco. Nell’entourage del bosniaco si esclude un ritorno di fiamma del Toro, altre fonti però garantiscono che Krunic resta nei piani di Mazzarri e che al bosniaco non dispiacerebbe giocare nella squadra granata. Granata molto attivi sul mercato, anche senza il nuovo ds: ieri è stato riscattato Ola Aina dal Chelsea per 10 milioni di euro, come da accordi presi la scorsa estate al momento del prestito. Poi il giornale piemontese riporta anche notizie dalla Spagna: secondo il giornale Marca i granata avrebbero comunicato all’Athletic Bilbao che per Berenguer ci vogliono 10 milioni, in caso contrario non si muoverà da Torino. Per quanto riguarda l’attacco si continua a seguire Simone Verdi, poco impiegato questa stagione nel Napoli da Ancelotti.

Più dettagli nell’edizione odierna del giornale in edicola.