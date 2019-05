Sovrappeso e fuori squadra, Maxi Lopez rescinde dal Vasco da Gama

Sembra essere arrivata al capolinea, dopo meno di un anno, l’avventura dell’ex granata Maxi Lopez con il Vasco da Gama. Escluso dai convocati per la sfida contro il Fortaleza, il centravanti argentino avrebbe deciso di rescindere il suo contratto con il club di Rio de Janeiro: secondo quanto riporta O Globo i problemi di peso di Maxi Lopez non tollerati dall’allenatore Luxemburgo sarebbero stati alla base della separazione tra giocatore e club.

Per il giocatore quest’anno solo due gol segnati in 5 presenze stagionali; dopo l’esclusione da parte del tecnico dai convocati per la sfida contro il Fortaleza – decisione dettata dalla precaria forma fisica di Maxi Lopez, giudicato sovrappeso e “invitato” dal tecnico a restare a Rio de Janeiro rispettando il programma per dimagrire e tornare a pieno regime – il giocatore ha espresso il desiderio di ottenere una risoluzione consensuale del contratto che lo lega al Vasco da Gama.