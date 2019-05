Al Torino le chiavi del Robaldo: in autunno il via ai lavori

Dopo l’ok del Consiglio Comunale, arrivato in data 11 febbraio, ci sono voluti oltre tre mesi, ma alla fine il Torino ha le chiavi del Robaldo: come vi avevamo anticipato, l’appuntamento era vicino. Il club granata è stato convocato negli uffici comunali per le firme finali sul contratto di concessione e quelli collegati e per la consegna delle chiavi dell’impianto sportivo. Ora il club granata ha, di fatto, il possesso dell’area. Il prossimo passo è la richiesta dei permessi a costruire, che dovrebbe avvenire a stretto giro di posta. Il via dei lavori può essere pronosticato per l’autunno, al termine di una vicenda iniziata nel marzo 2016, quando il Torino si aggiudicò la concessione.