Baselli: “Ora posso fare più gol. Zaza? Vuol far vedere quanto vale”

Il giocatore del Torino Daniele Baselli ha parlato ai microfoni di Sky, dicendo qualche frase sul suo momento e su quello dei compagni, in vista della prossima partita contro il Cagliari di domenica Ecco le sue parole:

“Belotti sta attraversando un buon periodo, mi spiace non averlo con noi contro il Cagliari ma penso che Zaza abbia voglia di far vedere quanto vale. Lo conosciamo tutti, sappiamo che è un gran giocatore, ha avuto delle difficoltà in questa stagione ma arriva anche da un altro campionato e non è facile ri-adattarsi. Poi non giocando tanto ha incontrato parecchie difficoltà. Dal punto di vista personale, penso di essere cresciuto molto anche durante la fase difensiva perché ormai non mi occupo solo della fase offensiva. E’ anche vero che essendo più vicino alla porta ho più possibilità di fare gol.“

Ancora Baselli: “Abbiamo pareggiato un po’ troppo, otto volte, ma è comunque importante consolidare l’aspetto difensivo. In alcune partite in cui avremmo potuto fare di più siamo scivolati ma non abbiamo mai perso la consapevolezza di essere una buona squadra. Ora la classifica ci dice che nulla è precluso: dobbiamo giocare sette finali”.

Sulla Nazionale: “Mancini ha le carte in regola per ottenere risultati facendo crescere tutti i giovani che l’Italia ha. Dal punto di vista personale io continuo a credere di poter tornare nel giro. Sembra sempre che mi possa avvicinare e poi l’azzurro mi scivola via. Però lavoro sempre duro e continuo a sperarci. Izzo? Lui in azzurro ci è arrivato e se lo merita, bisogna dargliene atto, per il campionato che sta facendo. E’ uno dei leader di questa squadra, punta molto sull’entusiasmo e sul carattere, ci tiene molto”.