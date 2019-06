Bava, l’ennesimo trofeo rafforza la sua posizione in ottica ds. E la telefonata di Cairo…

Non è un mistero, Massimo Bava è il principale candidato per il posto lasciato vacante da Gianluca Petrachi. Nel frattempo la Berretti ha conquistato l’undicesimo scudetto della propria storia, arricchendo ancora di più il palmares di successi dell’attuale responsabile del settore giovanile granata. Da quando Bava è arrivato al Torino nel 2012, il club di Cairo ha conquistato 3 scudetti (uno Primavera, due Berretti), 1 Coppa Italia Primavera, 2 Supercoppe Italiane Primavera, ha disputato 2 finali scudetto e lunedì si giocherà la terza contro l’Atalanta.

Quelli ottenuti da Massimo Bava sono risultati che parlano da soli. Dal 2012 ad oggi ha fatto tornare il Torino nell’élite del calcio giovanile con budget nettamente inferiori rispetto a club come Inter e Juventus, per fare un esempio. Il presidente Urbano Cairo conosce bene il suo valore e nutre grande stima nei suoi confronti. Questi successi non fanno che rafforzare ulteriormente la sua posizione in ottica prima squadra.

Dopo la finale c’è stato un contatto telefonico tra Cairo e Bava, in cui il Presidente si è complimentato per l’ennesimo risultato ottenuto sotto la sua gestione. Difficile che non si sia parlato anche di altro, soprattutto visto che sono giorni caldissimi per quanto riguarda la questione della direzione sportiva del Torino. I risultati del settore giovanile non sono frutto del caso, ma di una grande organizzazione e di un modello gestionale che Bava potrebbe presto portare anche in prima squadra.