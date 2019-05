Toro, i giocatori più utilizzati: Belotti guida il gruppo dei cinque intoccabili

Lo ha più volte ribadito Walter Mazzarri: la prossima stagione vuole ripartire dallo zoccolo duro, dalle basi poste in questa stagione. Tra questi, però, ci sono giocatori che il tecnico reputa ancor più importanti rispetto ad altri e lo si può notare dall’elevato minutaggio in questo campionato.

LA SPINA DORSALE – A guidare la classifica dei granata con il maggior minutaggio in campionato c’è infatti Andrea Belotti: 3545′ e 37 presenze per il Gallo. Ma il centravanti non è l’unico ad aver sfondato il muro dei tremila minuti: come lui anche Izzo (3518′), Nkoulou (3454′), Sirigu (3413′) e Rincon (3003′). Da questi dati emerge chiaramente come ci sia una spina dorsale molto ben definita cui Mazzarri si affida quasi sempre. Portiere, difensori, centrocampista e centravanti: cinque elementi imprescindibili per il Toro, come dimostra alla perfezione l’elevatissimo minutaggio.

I QUASI IRRINUNCIABILI – Detto dei cinque giocatori cui Mazzarri tende a non rinunciare quasi mai, ce ne sono altri cinque che il tecnico ha spesso utilizzato. Non si possono definire irrinunciabili, ma avendo superato i duemila minuti stagionali rappresentano elementi di cui Mazzarri ha dimostrato di fidarsi. A guidare questo gruppetto c’è Soualiho Meité, che ha giocato 35 partite e 2855 minuti. Alle sue spalle De Silvestri (2570′), Baselli (2529′), Ola Aina (2324) e Moretti (2161′). Tutti giocatori che il tecnico ha utilizzato frequentemente ma che, a differenza dei cinque di cui si parla sopra, sono stati maggiormente coinvolti in rotazioni con altri elementi.