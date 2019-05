Dieci anni da Torino-Genoa 2-3: ora lo scenario si è invertito

Sono passati esattamente dieci anni da una delle partite che hanno fatto la storia recente del Torino, in questo caso però in negativo. Il 24 maggio del 2009 i granata, all’epoca allenati da Camolese – che era succeduto a De Biasi e Novellino – era a caccia dei tre punti per ottenere la salvezza e all’Olimpico approdava un Genoa alla ricerca di una vittoria per qualificarsi a una Champions League che poi svanì definitivamente la giornata successiva. La gara fu vera e vinsero i liguri per 3 a 2 grazie alla doppietta di Diego Milito (l’anno successivo fece il triplete con l’Inter di Mourinho) e al gol di Olivera. Per i granata segnarono le due reti dei provvisori pareggi Franceschini e Rolando Bianchi. Ciò che, però, ha fatto passare il match alla storia è la rissa finale, provocata da uno screzio tra Thiago Motta e Aimo Diana.

Con la vittoria del Genoa il Torino fu condannato alla Serie B, anche se non matematicamente, e, dieci anni dopo, la situazione si è completamente capovolta. I granata, che hanno vinto a Marassi 2 mesi fa grazie anche alle parate di un super Sirigu, con la sconfitta in casa dell’Empoli, hanno permesso ai toscani di superare proprio i rossoblù in classifica. Il Genoa ora come ora sarebbe retrocesso e si gioca tutto a Firenze domenica sera contro una Viola che deve evitare la sconfitta per non rischiare la retrocessione.