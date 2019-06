Djidji e la dedica granata: “Toro? Una gioia immensa”

Koffi Djidji è diventato interamente di proprietà del Toro dopo che i granata hanno esercitato il diritto di riscatto per prelevarlo dal Nantes. Per questo, il difensore franco-ivoriano ha voluto dedicare un lungo messaggio sia al Nantes per i ringraziamenti che al Torino, per sottolineare l’orgoglio e la gioia di vestire la maglia granata:

“È con immensa gioia che sono fiero di continuare l’avventura con il Torino, che mi ha accordato la sua fiducia, e darò tutto per i miei nuovi colori. Quasi un anno fa ho deciso di raggiungere il Torino lasciando il Nantes, per conoscere altre cose e prepararmi ad una nuova sfida, entrando a fare parte di una delle grandi squadre di quel campionato che è il Calcio. Oggi ho prolungato la mia avventura qui nel migliore dei modi. Vorrei innanzitutto ringraziare il Nantes per come mi ha formato in tutti questi anni. Grazie ai miei maestri: Guyot, Fenillat, Mauffay, Amusée, Moreau. Ringrazio anche gli amministratori e i tifosi del Nantes, sempre presenti per i nostri giocatori. Grazie di tutto. Si chiude una pagina, se ne apre un’altra. Sono orgoglioso di unirmi al Torino.”

Numerose le risposte dei tifosi di entrambe le squadre, segnale emblematico sia del ricordo che Djidji ha lasciato a Nantes, che della buona stagione disputata a Torino nonostante l’infortunio.