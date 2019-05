Empoli-Torino 4-1, i granata sui social: “Una figuraccia. Ora chiudiamo bene”

Il Toro viene sconfitto ad Empoli e dice addio all’obiettivo Europa League. Tristezza e delusione in casa granata: sono pochi i calciatori che hanno voluto commentare quanto accaduto sui social network, a conferma della poca voglia di comunicare che traspare dallo spogliatoio granata. Tra i più dispiaciuti Armando Izzo, in lacrime nel post partita: il difensore granata ha pubblicato proprio una foto di quei momenti con un pensiero ai tifosi: “Mi dispiace per tutti voi!”

