Falque entra, segna e aumenta i rimpianti del Toro: la sua annata storta ha inciso

Svanito l’obiettivo Europeo è tempo di riflessioni, bilanci, valutazioni e – perché no – anche di rimpianti. C’è davvero poco da rimproverare ai granata dopo il campionato che hanno disputato, ma vedere Iago Falque in campo ieri ha certamente fatto riflettere: sarebbe stato un altro Toro con lui dal primo minuto? come sarebbe andato il campionato senza gli infortuni dello spagnolo?

ANNATA STORTA – Iago Falque, a livello personale, ha vissuto sicuramente la peggiore annata da quando veste la maglia del Toro. Lo dicono i numeri: 1548 minuti disputati, 5 goal e 6 assist contro i 2840 minuti, 12 goal e 8 assist dello scorso campionato. Praticamente un abisso: a causa degli infortuni, Iago, ha disputato la metà dei minuti e meno della metà dei goal dello scorso anno. L’exploit di Berenguer ha coperto a tratti la sua assenza. A conti fatti, però, la mancanza si è sentita eccome e la partita di ieri ne è la prova.

RIMPIANTI – Falque è entrato e ha cambiato il Toro, segnando il goal del pareggio e sfiorando il goal del raddoppio che, probabilmente, avrebbe indirizzato la partita nel verso opposto rispetto a quanto accaduto. Rimpianti che aumentano ulteriormente pensando alla prima mezz’ora della partita di ieri, in cui le giocate e la fantasia di Falque, di fronte ad un Empoli aggressivo e compatto, sarebbero state preziose. Mazzarri gli ha preferito Berenguer e Baselli sia per una questione fisica (lo spagnolo non aveva i 90′ nelle gambe) che per una questione tecnico-tattica (l’equilibrio trovato con il doppio trequartista): la scelta evidentemente non ha ripagato e la prestazione di Falque ha evidenziato ulteriormente l’importanza di un giocatore così nello scacchiere granata.