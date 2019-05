Milan e UEFA: “Nessuna trattativa, i rossoneri attendono la sentenza”

Come noto, c’è il rischio di un anno di esclusione dalle Coppe Europee che pende sul Milan. Se ne parla da giorni, nell’ambiente Torino, specie dopo la sconfitta di Empoli che ha chiuso le porte dell’Europa sul campo ai granata di Mazzarri. Dopo il Corriere della Sera, anche Gazzetta.it ha provato a ricostruire il tutto, dalle origini alle possibili conseguenze. I rossoneri sono stati infatti deferiti per il bilancio in rosso relativo al triennio 2015-2018 ed ora attendono di conoscere la sentenza che sarà pronunciata dagli organi competenti dell’UEFA. Una vicenda che il Toro segue da spettatore interessato perché, in caso di esclusione dei rossoneri, sarebbero proprio i granata a prendere il loro posto in Europa League.

DOPPIO DEFERIMENTO – All’origine di tutto secondo Gazzetta.it ci sarebbe il ricorso contro la prima esclusione dalle coppe. Già, perché i rossoneri un anno fa furono esclusi per problemi di fair play finanziario legati al triennio 2014-2017. Una sentenza che, dopo il ricorso al TAS, è stata solamente riformata: la squalifica dalle coppe europee, infatti, fu solamente posticipata con la condizionale. Perché, se nel 2021 il Milan non dovesse avere i conti in ordine, scatterebbe automaticamente l’esclusione dalle competizioni continentali. Ed il bilancio del club, nel frattempo, non è migliorato, anzi. Ad inizio aprile, infatti, è arrivato un nuovo deferimento relativo questa volta al triennio 2015-2018.

ATTESE LE SANZIONI – Al momento, dunque, secondo la ricostruzione di gazzetta.it, il Milan ha una sentenza pendente relativa al triennio 2014-2017 e ne attende una per il 2015-2018. Sarebbe da escludere da un punto di vista giuridico l’ipotesi che il club possa trattare con l’UEFA. I rossoneri stanno attendendo che, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, arrivi una decisione dagli organi competenti. Un destino che potrebbe incrociarsi con quello del Manchester City, a rischio esclusione dalla Champions League per il Fair Play Finanziario. Il Milan, in questo caso, potrebbe portare avanti con il club inglese uno scontro nelle sedi legali contro lo stesso sistema del Fair Play Finanziario. Nel frattempo, però, l’attesa è per le due sentenze che dovranno inevitabilmente arrivare e potrebbero escludere i rossoneri dalle coppe europee.