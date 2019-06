Gustafson, una promozione in Serie A da protagonista. Possibile la permanenza a Verona

Buona stagione quella di Samuel Gustafson tra le fila dell’Hellas Verona. Il centrocampista ha festeggiato ieri la promozione in Serie A nella finale di play-off con il Cittadella. Gli scaligeri hanno ribaltato il risultato di 2-0 che all’andata sorrideva ai granata, e sono riusciti ad effettuare il salto di categoria imponendosi 3-0 tra le mura amiche. Una stagione che ha visto il centrocampista in prestito dal Torino protagonista. A dire il vero, l’inizio è stato complicato: da mezzala non riusciva a esprimere le sue qualità, il ruolo non gli si addiceva. Con l’infortunio di Colombatto, Aglietti l’ha spostato al centro della mediana e lo svedese è riuscito ad esaltarsi e dimostrare il suo vero valore. Gioca semplice ma a centrocampo mette ordine e detta i tempi. Anche in fase d’interdizione riesce a fare bene da filtro, sicuramente all’Hellas è stato di grande aiuto.

IL FUTURO – Adesso il suo futuro è in bilico. Gustafson si era trasferito all’ombra dell’Arena in prestito secco, non rientrando nei piani tattici di Mazzarri. Con la fine del campionato farà rientro nel capoluogo piemontese, il suo contratto è in scadenza nel 2020 ma difficilmente al Torino troverà spazio. Più probabile una cessione, non da escludere a titolo definitivo o anche in prestito. Il Toro a centrocampo sembra puntare su giocatori con caratteristiche diverse: più fisici e meno tecnici. Non è da escludere che il classe 1995 ritorni a Verona, dove è gradito dall’ambiente e dopo la promozione ottenuta potrebbe essere anche più motivato.