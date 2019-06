Il difensore Armando Izzo sente moltissimo l’appartenenza al Torino, e lo ha fatto capire in più di un’occasione. Anche oggi, sui suoi canali social, ha pubblicato un fotomontaggio di se stesso e dei suoi compagni ritratti in una locandina di un film di guerra. In più, ha voluto anche lanciare un messaggio ai suoi tifosi: “Adesso meritato riposo! Grazie a chiunque ci ha sostenuto!“