La Berretti si gioca lo scudetto, potrebbe essere l’undicesimo nella storia del Torino

Oggi è la giornata più importante della stagione per la Berretti di Capriolo, che, dopo un cammino esaltante in campionato (22 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) e dopo aver superato il gironcino per qualificarsi alla finale, si giocherà il titolo nazionale contro l’Inter. Il fischio d’inizio è previsto per le 16 e il match si terrà a Novarello.

Nel pomeriggio, invece, scenderà in campo nel torneo internazionale di Tolosa Lyanco con il suo Brasile. Il giovane, quest’anno in prestito al Bologna, può mettersi in mostra ancora una volta, dopo che aveva ben figurato nel match contro il Guatemala.