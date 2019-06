Torino, le scadenze di contratto dei giocatori granata: Ichazo e Rosati, si decide

Dopo l’ottimo campionato disputato dal Torino (record di punti dell’era Cairo, 63, da quando vengono assegnati tre punti a partita) è tempo di progettare il futuro. Fondamentale sarà ora ricominciare da dove si è concluso quest’anno: la solidità del gruppo. Osserviamo dunque le scadenze di contratto di ogni giocatore della rosa granata.

LA SITUAZIONE – Osservando la tabella qui sopra, si può notare che sia Salvador Ichazo che Antonio Rosati siano gli unici giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2019. Pare difficile il rinnovo di Ichazo, che potrebbe cambiare aria e andare a giocare in un altro club, mentre Rosati potrebbe continuare a vestire la maglia granata firmando il rinnovo di contratto per un altro anno, ma ad oggi non c’è ancora nessuna certezza per quanto riguarda il loro futuro. Con la probabile partenza di Ichazo, ecco che il Torino potrebbe scegliere tra Milinkovic-Savic, Zaccagno e Cucchietti, quest’anno tutti in prestito rispettivamente all’Ascoli, alla Vibonese e all’Alessandria, per svolgere il ruolo di vice Sirigu. Altre situazioni da risolvere sono quelle di Lorenzo De Silvestri e Vittorio Parigini. Il primo è considerato un titolare per Mazzarri, mentre Parigini è spesso utilizzato dal tecnico toscano a gara in corso per utilizzare la sua velocità per rompere gli schemi avversari. Per entrambi per quanto riguarda la situazione rinnovo di contratto è ancora tutto fermo e nelle prossime settimane sono attese novità. Gli altri giocatori granata sono legati al Toro per almeno altri 2 anni, quindi per loro non c’è alcuna fretta.