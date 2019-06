Lukic, da una Nazionale all’altra: giocherà l’Europeo con la Serbia Under 21

Non solo Kevin Bonifazi, tra i giocatori di proprietà del Torino, prenderà parte all’Europeo Under 21, che il 16 giugno prenderà il via. Fino al 30 giugno la competizione avrà luogo in Italia e a San Marino. Per l’occasione il CT della Serbia Under 21 Goran Đorović ha convocato 23 giocatori: tra questi compare il nome di Sasa Lukic, centrocampista del Torino. Le squadre sono state divise in tre gironi di quattro compagini ciascuno e passeranno alla fase successiva tutte le vincitrici più la migliore delle tre seconde classificate. La finale verrà disputata il 30 giugno alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine.

CRESCITA – La Serbia è stata inserita nel girone B con Austria, Danimarca e Germania (squadra vincitrice dell’ultimo Europeo Under 21 e detentrice del titolo). La Nazionale serba esordirà in questa competizione il 17 giugno alle ore 18:30 contro l’Austria allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Sasa Lukic è pronto per giocare un Europeo da protagonista e a prendere le redini del centrocampo serbo: avrà il compito di impostare le azioni e servire in attacco il neo acquisto del Real Madrid Luka Jovic. Il numero 7 granata, che essendo un 1996 è ancora in età per giocare l’Euro U21, ha già collezionato 8 presenze con la Nazionale maggiore, l’ultima lunedì sera nella gara di qualificazioni a Euro 2020 contro la Lituania: ha giocato titolare e ha anche servito un assist vincente. Mentre con l’Under 21 ha segnato 3 gol su un totale di 18 presenze. In questo Europeo Under 21, le Aquile Bianche del CT Đorović faranno di tutto per conquistarsi un posto in semifinale: occhi puntati dunque su Sasa Lukic, pronto a mettersi in mostra in Nazionale e far vedere, anche a livello internazionale, la crescita messa in mostra con la maglia del Torino nel 2019.

DI SEGUITO IL CALENDARIO DELLA SERBIA UNDER 21:

1^ giornata

17/06/2019 ore 18.30 | Serbia – Austria (Stadio Nereo Rocco, Trieste)

2^ giornata

20/06/2019 ore 21.00 | Germania – Serbia (Stadio Nereo Rocco, Trieste)

3^ giornata