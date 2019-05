Lyanco e la cura-Bologna: ora può raccogliere il testimone di Moretti

Nonostante non abbia centrato l’obiettivo stagionale, il Toro ha posto basi importanti per l’immediato futuro. Il punto forte della squadra di Mazzarri è sicuramente la difesa, che può contare su un portiere del calibro di Sirigu e su difensori di livello assoluto come Nkoulou e Izzo. Moretti ha lasciato il calcio giocato ma i granata, probabilmente, hanno già il sostituto in casa: Lyanco. Il difensore brasiliano è stato uno degli acquisti più onerosi della campagna acquisti del 2017 e pur lasciando intravedere grandissime potenzialità, a causa dell’infortunio al piede, non aveva ancora dimostrato tutto il proprio valore.

Lo ha fatto con il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che lo ha fortemente voluto in prestito per risollevare le sorti dei felsinei. Un prestito molto produttivo, simile a quello di Sasa Lukic al Levante nello scorso anno. Ora, dopo aver trovato continuità e fiducia, Lyanco tornerà a Torino pronto per diventare protagonista. Personalità, tecnica e fisicità: il brasiliano ha tutte le carte in regola per giocare nel nuovo Toro di Mazzarri e considerando che anche Kevin Bonifazi tornerà alla base, il tecnico granata avrà l’imbarazzo della scelta. Intanto Lyanco ha fatto innamorare Bologna e i suoi tifosi, blindando la difesa e contribuendo attivamente alla rimonta salvezza. Con il brasiliano in campo dal 1′, gli emiliani hanno centrato 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Uno score importantissimo che ha permesso a Lyanco di guadagnare la considerazione che merita e al Bologna di rimanere in Serie A.