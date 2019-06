Macron contro la Super Champions. E Cairo: “Ha colto la pericolosità del progetto”

Si è detto soddisfatto il presidente granata Urbano Cairo, che ha apprezzato le parole di Macron sulla riforma della Champions League proposta da Uefa ed Eca. “È nostro compito difendere i club francesi – aveva dichiarato Macron – e non possiamo sacrificare l’attuale modello solo per il beneficio di pochi”. Parole che non potavano che trovare l’appoggio di Cairo, come testimoniato dalle parole riportate da Gazzetta.it: “Sono contento che Macron, un capo di Stato, abbia capito quanto questo progetto possa essere sbagliata. Si tratta di un qualcosa che va a minare le fondamenta delle abitudini calcistiche delle persone – ha dichiarato – e il Presidente francese ha saputo cogliere velocemente la pericolosità di questa idea”