Mauro Berruto: “Toro, nel 2019/2020 puoi puntare alla Champions League”

Mauro Berruto, tifoso granata nonché ex Ct della Nazionale italiana di pallavolo, tira le somme su una stagione del Torino. Adesso Berruto allena la Nazionale italiana di tiro con l’arco, di cui proprio in questi giorni si stanno disputando i Mondiali. Il tecnico ha comunque qualche momento per parlare del suo amato Toro, di cui è soddisfatto della stagione appena trascorsa ma si aspetta qualche ambizione in più per il futuro.

Mauro Berruto, niente Europa League per il Torino ma è arrivato il record di punti. Qual è il suo giudizio sulla stagione dei granata?

“E’ positivo. C’è rammarico per non aver centrato l’Europa pur avendo fatto molti punti. A parte i motivi esterni all’ambiente, nel girone d’andata si poteva sicuramente fare meglio”.

Quando parla di “motivi esterni”, si riferisce alle polemiche sul Var?

“Il Var non è controllabile, bisogna prima guardare in casa propria. Penso ai punti persi contro squadre abbordabili come il Bologna. Adesso a bocce ferme bisogna capire e analizzare quello che si poteva fare e non è stato fatto, per ripartire alla grande la prossima stagione”.

Prima stagione intera per Walter Mazzarri e si è visto un miglioramento rispetto alle passate stagioni. Con qualche innesto, il tecnico di San Vincenzo potrà far crescere ulteriormente la squadra?

“Assolutamente sì, ma innanzitutto bisogna mettere in sicurezza i punti di forza a partire dalla difesa. Non servono tantissimi innesti, ma bisogna agire nei posti giusti. Mazzarri, dopo la stagione del subentro, ha fatto molto bene al suo primo campionato completo. Adesso si può fare un ulteriore salto di qualità con due/tre acquisti”.

Nel calciomercato, quale sarà il reparto dove la società di Via dell’Arcivescovado dovrà operare maggiormente?

“Il blocco difensivo è stato straordinario, ha dato molto sicurezza. Forse va cercata qualche alternativa, visto che Moretti ha lasciato il calcio nell’ultima stagione. A mio parere servono un paio di giocatori a centrocampo e forse un rincalzo in attacco. Perché poi, una volta messa in sicurezza la difesa, il reparto ha dimostrato di essere da Champions League, e non è un eufemismo quando dico ciò. Il reparto avanzato è davvero di altissima competitività. Con qualche innesto a centrocampo di qualità e un Belotti ritornato che è ritornato anche a segnare, dopo aver ritrovato la forma fisica, il Toro può puntare alla Champions League. Non esagero, nell’ultimo campionato ci siamo andati vicini e il contesto lo permette: i granata possono sognare in grande”.

Un’ultima considerazioni sulle situazioni che in casa Toro stanno tenendo banco in questa fase. Cosa ne pensa di un possibile ripescaggio dei granata in Europa League e del caso Petrachi?

“L’Europa League non dipende da noi. Adesso dobbiamo pensare alla prossima stagione e a lavorare per centrare l’Europa nel prossimo campionato. Sul campo non è arrivata, e, a mio avviso, adesso bisogna impostare la prossima annata e non pensare a ciò che non è stato raggiunto sul campo. Per quanto riguarda Petrachi, la mia opinione è che quando c’è un contratto va rispettato”.