Torino Primavera, i playoff e poi il futuro da definire: le ambizioni di Coppitelli

La Primavera del tecnico Federico Coppitelli tornerà in campo giovedì 6 giugno per affrontare la Fiorentina nel primo turno dei playoff in un match che vale una fetta importante di stagione. La partita si giocherà allo stadio “Ricci” di Sassuolo alle ore 18.30. Il vincitore di questa sfida affronterà in semifinale l’Atalanta lunedì 10 giugno alle ore 20.45 a Parma. Quello di giovedì sarà il sesto confronto stagionale tra i granata e la Viola: il bilancio è di una vittoria granata (all’andata in campionato a Firenze) contro le quattro vittorie viola (al ritorno in campionato al Filadelfia, nelle due finali di Coppa Italia e agli ottavi della Viareggio Cup). La corsa Scudetto di quest’anno potrebbe essere l’ultima sfida della Primavera con Coppitelli in panchina: il tecnico romano, non l’ha mai nascosto, si sente ormai maturo per un salto tra i grandi pur coltivando con passione il sogno di un altro trofeo con i suoi ragazzi.

IL FUTURO – Già, a fine stagione tra le tante altre questioni ci sarà da definire anche il futuro del tecnico dei Castelli Romani, per il quale pare arduo pronosticare una quarta stagione alla guida del Torino Primavera. Il tecnico non sarebbe insensibile ad eventuali proposte che gli dovessero pervenire: normale che abbia mercato visto che a dispetto della giovane età ha un palmares personale invidiabile. E’ stato accostato all’Ascoli (Serie B), sebbene in pole per la panchina dei marchigiani ci sia Paolo Zanetti, altro ex Torino. Sullo sfondo, considerato che Coppitelli ha ancora un anno di contratto con il presidente Cairo, l’ipotesi Torino Under 23 qualora la società granata dovesse riuscire ad iscrivere la seconda squadra alla Serie C. Sarebbe la naturale prosecuzione del suo percorso in granata.

IL PERCORSO – Dopo tre stagioni alla guida della Primavera granata e aver conquistato lo scorso anno la Coppa Italia (battendo il Milan nella doppia finale) e qualche mese fa la seconda Supercoppa Primavera sconfiggendo ai rigori l’Inter, con la squadra granata Coppitelli ha disputato, fino ad ora, 121 partite. Il bilancio è più che positivo: 69 sono le vittorie, 19 i pareggi e 33 le sconfitte. Ora però bisogna concentrarsi sul primo turno dei playoff di giovedì: la Fiorentina questa stagione ha dato molto filo da torcere alla squadra granata e per vincere e approdare alle semifinali i ragazzi di Coppitelli dovranno giocare la partita perfetta. Anche per regalare al tecnico l’unico trofeo giovanile che ancora gli manca: lo scudetto Primavera.